Milli yelkenci Alican Kaynar'dan Olimpiyat yorumu

Fenerbahçe sporcusu olimpik milli yelkenci Alican Kaynar, koronavirüs salgınına ve bu salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin düşüncelerini sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla aktardı.

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlarda finn sınıfında mücadele edecek milli sporcu Alican Kaynar, Olimpiyatların bir yıl ertelenmesiyle ilgili şunları söyledi: "Olimpiyatlar, tüm dünyayı bir araya getiren, birleştiren ve Fair Play'in en üst düzeyde olduğu bir organizasyon. Birçok sporcu 1 aya yakındır antrenman yapamıyor, karantinaların ne zaman biteceği ise halen belli değil. Erteleme kararının yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu şartlar altında sporcuların hayatları boyunca birçok fedakarlık göstererek hazırlandıkları olimpiyatları gerçekleştirmek adil olmazdı. Bizim açımızdan birçok belirsizlik hakim, mayıs ayındaki Dünya şampiyonamız ertelendi. Fakat her şeye ve tüm zorluklara rağmen kulübümüzün desteği ile çalışmalarımıza evde devam ediyoruz. Bu zorlu periyodu atlatıp ülkeme ve kulübüme tekrardan madalyalar getirmek istiyorum."

"HEDEFİM DÜNYADA İLK 3'E GİRMEK"

Uluslararası Yelken Federasyonu'nun yayınladığı dünyanın en iyi yelkencilerinin yer aldığı listede finn sınıfında 796 puanla dünya 6'ncısı olan Alican Kaynar, "Performansımın doruk yaptığı ve Olimpiyat madalyası için hazır olduğum bir dönemdeyim. Dünya sıralamasında bugün için 6'ncı sıradayım. Sezon açılır açılmaz iyi dereceler alacağız. Burada da sezon sonuna kadar ilk üçe girmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARIMI EVDE SÜRDÜRÜYORUM"

Koronavirüs salgını sebebiyle çalışmalarına evde devam ettiğini belirten Alican Kaynar, "Yurt dışından geldiğim için 14 günlük bir karantina sürecim var. Ailemle birlikte evden çıkamıyoruz. Bu sebeple de geldiğimden beri antrenmanlarımı evden sürdürüyorum. Bazı ekipmanlarımı da eve getirdik. Eşim ve kızım bana destek oldu. Bu şekilde hazırlıklarıma devam ediyorum. "Dışarı çıkmayın, koşmayın" gibi uyarılar geliyor. Bu durumda bizim de dışarıda spor yapmamız normal olmaz. Bu dönemde deniz antrenmanlarımız için evden çıkamayacağız. Fiziksel antrenmanlarımıza da evde devam edeceğiz" diye konuştu.

"HERKESİN EVİNDE KALMASI ÇOK ÖNEMLİ

Sporcuların bu süreçte vatandaşlar için iyi birer örnek olduğunu vurgulayan Kaynar, "Sporcular da diğer vatandaşlar gibi evde olma durumundalar. Yurt dışındaki sporcu arkadaşlarımız da aynı durumda. Özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'deki sporcular için daha da zor bir durum. Çünkü orada tansiyon biraz daha yüksek. Ama herkes elinden geldiği şekilde hem kendi sağlığını hem de sevdiklerinin sağlığını korumak üzere evinde kalarak ve önlemlerini alarak sürece katkıda bulunmaya çalışıyor. Sporcular iyi birer örnek. Onların davranışları da onları takip eden insanlar tarafından da olumlu karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu süreci atlatana kadar herkesin evlerinde kalması gerektiğinin altını çizen milli sporcu, "Çok ciddi bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yüzden sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Ben ve ailem buna dikkat ediyoruz. Sevdiklerimiz için diğer insanların da evlerinde kalmaları çok önemli. Market alışverişini minimum düzeyde tutmak, gerekirse haftada bir markete gitmek gibi her durum için geçerli. Sporumuzu evde yapmalıyız. Yürüyüşleri bile kesip herkesin evde oturması gerekiyor. Virüsü ne kadar hızlı bir şekilde atlatırsak hem kendi sağlığımız hem de ülkemiz için o kadar iyi olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA