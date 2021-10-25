Milli Yol Hareketi Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan kişiler tarafından kuruluyor. Vatandaşlar bu birliktelikte hangi siyasetçilerin yer alacağını, kimlerin olacağını merak ediyorlar. Peki, 'Milli Yol Hareketi nedir? Genel başkanı kim? Kurucuları kim? Genel merkezi nerede?'

MİLLİ YOL HAREKETİ NEDİR?

Milli Yol Hareketi kendisini Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış ve gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş kişiler olarak tanımlıyor. 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP'den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen kişilerin bulunduğu belirtiliyor. Ortaya bir iktidar projesi koyduklarını; Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının önderlik ettiğini ve Türkiye'de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan her kesimden insanın yer alacağı belirtildi. Hedeflerinde ise daha yaşanabilir bir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye olduklarını ifade ediyorlar.

GENEL BAŞKANI KİM?

Platformun kuruculuğu ve öncülüğünü eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır üstleniyor.

KURUCULARI KİM?

Remzi Çayır Aleviler, sosyal demokratlar ve ülkücüler başta olmak üzere birçok farklı kesimi içine alan bir yapı oluşturulduğunu ifade etti. Kendilerini mertliğe, dürüstlüğe, insanlığa, adalete susamış kişiler olarak tanımlıyorlar. Gerçeği söyleyen ve bunu toplumla buluşturan insanlar olduklarını belirtiyorlar. Şu anda hareketin diğer kurucularının isimleri net olarak bilinmemektedir Parti haline gelindiğinde, kadroda yer alacak isimler de netleşecektir. Milli Yol Hareketi parti haline geldiğinde isminin Milli Yol Partisi olması bekleniyor.

MİLLİ YOL HAREKETİ GENEL MERKEZİ NEREDE?

Partileşme tarihi netleşen Milli Yol Hareketi'nin üyeleri Ankara İskitler'de 5 katlı bir genel merkez binası tuttu. Kasım ayında Ankara'ya yapılacak resmi başvurunun ardından parti haline gelecekler.