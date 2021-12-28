Milli yüzücü Emre Sakçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Emre Sakçı'nın biyografisi...

50 metre kurbağalama Dünya Kısa Kulvar kategorisinde 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Milli yüzücü Emre Sakçı, vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sakçı hakkında biyografi bilgileri merak edildi. Arama motorlarında "Milli yüzücü Emre Sakçı kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları yer aldı. İşte, Emre Sakçı'nın biyografisi...

MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SAKÇI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, EMRE SAKÇI'NIN BİYOGRAFİSİ...

Emre Sakçı, 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Sporuna henüz 3 yaşındayken başlayan ve 15 yaşında A millî takıma seçilen Sakçı, 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.

Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırdı. Bununla birlikte, erkeklerde tüm yaş gruplarının dünya rekorunu kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018'de Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşincisi olurken, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yine aynı kategoride gümüş madalyaya sahip oldu.

2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti. 10 Kasım 2020'de ISL'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derece ile Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Son olarak 50 metre kurbağalama Dünya Kısa Kulvar kategorisinde 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran milli yüzücü Sakçı, ülkenin umudu oldu.