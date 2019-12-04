Emre Şakçı kimdir?

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan büyük başarı! Gümüş madalya kazandı
Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alan Milli yüzücü Emre Sakçı Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırmış oldu.
Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alan Milli yüzücü Emre Sakçı Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırmış oldu.
EMRE ŞAKÇI KİMDİR?
Emre Sakçı 15 Kasım 1997 doğumlu Milli yüzücüdür.
Emre Sakçı hâlen 50 m serbest, 50-100 m kurbağalama, 4x100 serbest ve 4x100 karışık kategorilerinde Türkiye rekorlarının sahibidir.
Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
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