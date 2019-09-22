Milliler, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olun Türkiye, şampiyonaya veda etti. İtalya çeyrek finale yükseldi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye ile İtalya karşılaştı. İtalya ilk seti 25-22 alırken, etkili oyununu sürdürdü ve 2. seti de 25-18 aldı. 3. seti ise 25-21 alan İtalya, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etmiş oldu. İtalya ise çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: İHA