İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Milliler Avrupa şampiyonu

Milliler Avrupa şampiyonu

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

Milliler Avrupa şampiyonu

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

İtalya ve Hırvatistan'ın düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede setleri 20-25'lik skorla alan miller, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT