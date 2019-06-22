Milliler, kupa ve madalyalarını aldı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye ile Belarus takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Finalde rakibi Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa, madalya töreninde A Milli Erkek Voleybol Takımı, kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Törende ilk olarak Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü verildi. Kaptan Arslan Ekşi, dörtlü finali MVP'si seçildi.

Kaynak: İHA