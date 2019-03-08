Milliler Sırbistan'da fırtına gibi esmeye devam ediyor 

Türkiye, kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden U23 Avrupa güreş Şampiyonası'nda Türkiye kadınlar 118 puanla Avrupa 3'üncüsü oldu.

Dün yapılan karşılaşmalarda Eda Tekin ve Ayşegüş Özbeğe'nin kazandıkları iki gümüş madalyanın ardından bugün de Zeynep Yetgil ve Elif Yanık Bronz madalyanın sahibi oldu.

53 kiloda Zeynep Yetgil şanssız bir şekilde kaçırdığı final sonrası Bulgar rakibi Krisimirova Petrova'yı (11-4) yenerek Bronz madalya kazandı. Zeynep Yetgil geçen yıl U23 ve Gençlerde Avrupa şampiyonu olma başarısı göstermişti.

57 kg Elif Yanık da Polonyalı ve Alman rakiplerinden sonra Belarus rakibi Valeria Yarmola'yı (6-4) yenikken güzel bir oyunla durumu (6-6) yaparak rakibini tuşla yendi ve bronz madalya kazanan diğer bir kadın güreşçi oldu.

Elif YANIK da geçen yıl U23 Avrupa 3'üncüsü olmuştu.

Kadınlarda toplamda 4 madalya kazanan Türkiye Rusya ve Ukrayna'nın ardından 118 puanla Avrupa 3'üncüsü oldu. Türkiye geçen sene İstanbul'da düzenlenen şampiyonayı yine üçüncü olarak tamamlamıştı.

SERBEST STİLDE 2 FİNAL

U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında bugün Serbest stil maçları da başladı. 57 kiloda Şaban Kızıltaş, Macar Gamzathacı Khalidov'u (10-0) sayı tuşuyla Alman Nico Megerle'yi (2-0) mağlup etti. Yarı finalde Avrupa şampiyonu ve Dünya 2'ncisi Ukraynalı Andri Yatsenko'ya uzun süre öndeyken son dakikalarda verdiği puanlarla (18-14) mağlup olan Şaban, Bronz madalya için repesajdan gelecek Azerbaycanlı İslam Bazarganov ile Romen Razvan Kovacs maçı galibiyle karşılaşacak.

79 kiloda Ramazan Sarı, çeyrek finalde Avusturyalı Simon Hartman'ı (15-2) öndeyken tuşladı. Yarı finalde de Ukraynalı Andre Bataev'i (5-0) mağlup eden Ramazan, Altın madalya için yarın finalde U23 Avrupa şampiyonu Rus Radik Valiev ile karşılaşacak.

97 kiloda İbrahim Çiftçi, çeyrek finalde Sırp rakibi Aleksandr Pantelic'i (10-0) sayı tuşuyla yarı finalde ise güçlü rakibi Gürcü Givi Machharashvili'yi (4-1) yenerek Altın madalya için güreşmeye hak kazandı İbrahim, finalde Avrupa Gençler Şampiyonu Rus Shamil Alievic Musaev ile karşılaşacak.

65 kiloda Selim Kozan ilk turda Belarus rakibi Dzianis Maksimau'yu (11-0) sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Ermeni Vazgen Tevanyan"a (4-2) önde kapattığı ilk devre sonrası (7-4) yenildi. Selim, repesajda Fransız İliman Muhtarov ile karşılaşacak. Selim Kozan rakibini mağlup etmesi halinde Moldovalı Makdim Sacultan ile mücadele edecek.

70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır ise Avrupa şampiyonu Ukraynalı Alekdi Borutov'a yenilerek elendi.

Bugün çekilen kuralar sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şöyle:

61 Kilo: Selahattin SERT - Georgios PILIDIS (GRE)

74 Kilo: Fazli ERYILMAZ - Andrius MAZEIKA (LTU)

86 Kilo: Arif OZEN - Michal Jan BIELAWSKI (POL)

92 Kilo: Erhan YAYLACI - David LABKOVSKY (ISR)

125 Kilo: Hüseyin Mehmet ÇİVELEK - Dominik KLANN (GER)

FOTOĞRAFLI

DHA