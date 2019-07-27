Millilerden en başarılı EYOF
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall'de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreniyle sona erdi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall'de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreniyle sona erdi. Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık'ın ardından 3. oldu ve 1991'den bu yana organizasyonda tarihinin en başarılı sonuçlarına imza attı.
EYOF'un son gününde karışık judo takımı, kız voleybol takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktı. Milli judocular finalde Rusya'yı 4-0 ile geçerek altın madalya kazanırken, basketbol takımı İspanya'ya 65-52 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Voleybol takımı ise üçüncülük maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bakü 2019'da Türkiye
10 spor dalında 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bakü 2019 EYOF'ta Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etti.7 gün süren yarışmalar sonucunda Türkiye atletizmde 6, basketbolda 1, güreşte 3, judoda 6, voleybolda 1, yüzmede 10 olmak üzere toplam 27 madalya kazandı.Bir sonraki Yaz EYOF, 2021 yılında Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde düzenlenecek.
Türkiye'nin Bakü 2019'da kazandığı madalyalar şöyle:
Atletizm
Pınar Akyol - Gülle Atma - Altın Madalya
Umut Uysal - 100m - Altın Madalya
Özlem Becerek - Kızlar Disk Atma - Bronz Madalya
Esra Türkmen - Cirit Atma - Bronz Madalya
Mustafa Tekdal - 10.000m Yürüyüş - Bronz Madalya
Berke Akçam - 400m Engelli - Bronz Madalya
Basketbol
Erkek Takım - Gümüş Madalya
Güreş
Emine Çakmak - Kızlar 49kg - Altın Madalya
Nesrin Baş - Kızlar 65kg - Gümüş Madalya
Umut Çoban - Grekoromen 45kg - Gümüş Madalya
Judo
Merve Azak - 44kg - Altın Madalya
Özlem Yıldız - 57kg - Altın Madalya
Hilal Öztürk - +70kg - Altın Madalya
Berat Bahadır - 55kg - Altın Madalya
Karışık Takım - Altın Madalya
Müberra Güneş - 40kg - Gümüş Madalya
Voleybol
Kız Takım - Bronz Madalya
Yüzme
Beril Böcekler - 400m Serbest Stil - Altın Madalya
Beril Böcekler - 200m Serbest Stil - Altın Madalya
Beril Böcekler - 800m Serbest Stil - Altın Madalya
Merve Tuncel - 200m Kelebek Stil - Gümüş Madalya
Berke Saka - 200m Sırtüstü - Gümüş Madalya
Sudem Denizli - 200m Sırtüstü - Bronz Madalya
Deniz Ertan - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya
Bora Gülşen - 200m Bireysel Serbest Stil - Bronz Madalya
Berke Saka - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya
Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen - Erkekler 4x100m Serbest Stil - Bronz Madalya
Kaynak: İHA
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