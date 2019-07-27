Millilerden en başarılı EYOF

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall'de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreniyle sona erdi. Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık'ın ardından 3. oldu ve 1991'den bu yana organizasyonda tarihinin en başarılı sonuçlarına imza attı.

EYOF'un son gününde karışık judo takımı, kız voleybol takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktı. Milli judocular finalde Rusya'yı 4-0 ile geçerek altın madalya kazanırken, basketbol takımı İspanya'ya 65-52 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Voleybol takımı ise üçüncülük maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakü 2019'da Türkiye

10 spor dalında 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bakü 2019 EYOF'ta Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etti.7 gün süren yarışmalar sonucunda Türkiye atletizmde 6, basketbolda 1, güreşte 3, judoda 6, voleybolda 1, yüzmede 10 olmak üzere toplam 27 madalya kazandı.Bir sonraki Yaz EYOF, 2021 yılında Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde düzenlenecek.

Türkiye'nin Bakü 2019'da kazandığı madalyalar şöyle:

Atletizm

Pınar Akyol - Gülle Atma - Altın Madalya

Umut Uysal - 100m - Altın Madalya

Özlem Becerek - Kızlar Disk Atma - Bronz Madalya

Esra Türkmen - Cirit Atma - Bronz Madalya

Mustafa Tekdal - 10.000m Yürüyüş - Bronz Madalya

Berke Akçam - 400m Engelli - Bronz Madalya

Basketbol

Erkek Takım - Gümüş Madalya

Güreş

Emine Çakmak - Kızlar 49kg - Altın Madalya

Nesrin Baş - Kızlar 65kg - Gümüş Madalya

Umut Çoban - Grekoromen 45kg - Gümüş Madalya

Judo

Merve Azak - 44kg - Altın Madalya

Özlem Yıldız - 57kg - Altın Madalya

Hilal Öztürk - +70kg - Altın Madalya

Berat Bahadır - 55kg - Altın Madalya

Karışık Takım - Altın Madalya

Müberra Güneş - 40kg - Gümüş Madalya

Voleybol

Kız Takım - Bronz Madalya

Yüzme

Beril Böcekler - 400m Serbest Stil - Altın Madalya

Beril Böcekler - 200m Serbest Stil - Altın Madalya

Beril Böcekler - 800m Serbest Stil - Altın Madalya

Merve Tuncel - 200m Kelebek Stil - Gümüş Madalya

Berke Saka - 200m Sırtüstü - Gümüş Madalya

Sudem Denizli - 200m Sırtüstü - Bronz Madalya

Deniz Ertan - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya

Bora Gülşen - 200m Bireysel Serbest Stil - Bronz Madalya

Berke Saka - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya

Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen - Erkekler 4x100m Serbest Stil - Bronz Madalya

Kaynak: İHA