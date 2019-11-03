Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha
Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi.
Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.
İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.
Madalya kazanan sporcular şöyle;
Onur Ari-altın
Murat Olukman - gümüş
Sinan Sanik - gümüş
Oğuz Dönder - gümüş
Dursun Özel - gümüş
Sebahattin Gözel - bronz
İsmail Hakkı Bostancı - bronz
Mehmet Akif Sönmez - bronz
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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