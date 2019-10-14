Fransa Türkiye maç sonucu | Fransa Türkiye maç özeti

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele ediyor, Milli Takımı'mız H Grubu'ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Mert Günok'un devleşen performansı maça damga vurdu.

Fransa 76. dakikada Giroud'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. 81. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Kaan Ayhan ise karşılaşmayı 1-1 beraberliğe getirdi.

Kıyasıya geçen karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fransa, sol kanattan geldi ve ceza sahası içine yapılan ortada sağ çaprazdan Moussa Sissoko'nun etkisiz kafa vuruşu kalecimiz Mert'te kaldı.

17. dakikada Fransa, sol kanattan çok etkili geldi. Griezmann, ceza sahası içi sol çaprazda Mert Günok ile karşı karşıya kalırken Fransız oyuncunun vuruşunu Mert çıkardı. Dönen topta Sissoko'nun ağlara giden vuruşunu da yine Mert çıkardı.

21. dakikada Koman'ın sol kanattan geliştirdiği etkili ortada yaptığı ortaya Griezmann, kafayı vurdu ve top yine kalecimiz Mert'te kaldı.

22. dakikada Koman, ceza sahası dışı sol çaprazından şansını denedi ve top farklı şekilde auta gitti.

25. dakikada Fransa, yine Koman ile sol kanattan geldi. Yaptığı ortada Griezmann topun üzerinden atladı ve Sissoko ceza sahası içinden vuruşunu yaparken Mert, yine direk dibinde topu kurtarmayı başardı.

28. dakikada Fransa, sol kanattan korneri kullandı. Griezmann'ın ortasında Lenglet'nin kafa vuruşu arka direğe giderken Mert'in müdahalesi ile Ben Yedder, istediği şut şansını yakalayamamış oldu.

36. dakikada sağ kanattan topla içeri doğru kat eden Antoine Griezmann, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada savunma arkasına atılan topa Burak Yılmaz hareketlendi. Burak'tan önce Mandanda araya girerek pozisyonu engelledi.

44. dakikada Matuidi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya Koman'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Kenan Karaman sağ kanattan topu etkili taşıdı. Oyuncumuzun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Fransa savunmasına çarparak dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Milli Takımımız'da Okay Yokuşlu'nun yerine Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi.

49. dakikada Milli Takımımız, sağ kanattan etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun bıraktığı topta Kenan Karaman, bir süre topu sürdükten sonra Lucas Hernandez'in müdahalesiyle yerde kaldı.

SARI KART | Kenan Karaman'a yaptığı müdahale sonrası 49. dakikada Lucas Hernandez, maçın ilk sarı kartını gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | A Milli Futbol Takımımız'da sakatlanan Zeki Çelik'in yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

55. dakikada Fransa, Lucas Hernandez ile sol kanattan etkili geldi. Topu ceza sahasına kadar taşıyan sol bekin, ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı etkisiz vuruş yandan dışarı gitti.

59. dakikada Milli Takımımız, çok net bir gol fırsatı yakaladı. İrfan Can'ın savunma arkasına attığı topta Hakan Çalhanoğlu, tekte yaptığı müdahale ile topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Burak, karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

62. dakikada Kenan'ın sağ kanattan yaptığı orta, savunmaya çarparak ceza sahası içi sağ çaprazında Ozan Tufan'ın önüne düştü. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fransa'da 72. dakikada Wissam Ben Yedder'in yerine Olivier Giroud oyuna dahil oldu.

73. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti.

GOL | 76. dakikada Fransa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Olivier Giroud'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada Lemar'ın sol çaprazdan ceza sahası içine sürüklediği topta yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.

GOL | 81. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladık: 1-1.

Kaan Ayhan, iç sahada 2-0 kazandığımız Fransa maçında da Milli Takımımız'ın ilk golünü atmıştı.

SARI KART | 85. dakikada Cenk Tosun, Pavard'a müdahalesi sonarsı sarı kart gördü.

SARI KART | 86. dakikada Kenan Karaman, Lucas Hernandez'e yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken İrfan Can Kahveci de hakeme itirazları nedeniyle sarı kart ile cezalandırıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Fransa'da Coman'ın yerine Jonathan Ikone oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya 4 dakikada ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Fransa - Türkiye maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımı’nı Fransa’ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan ve Erdal Bahçıvan ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Selim Soydan da yalnız bırakmadı.

ŞENOL GÜNEŞ'LE 60. MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıktı..

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

FRANSA İLE 6. RANDEVNUN SONUCU 1-1

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Türkiye ile Fransa, Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

TÜRKİYE LİDERLİK İÇİN SAHADA

Türkiye'nin yer aldığı grupta 14 Ekim Pazartesi günü ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da var.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.