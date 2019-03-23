Millilerden sevindiren galibiyet

Türkiye EURO 2020 elemelerine galibiyetle ‘merhaba’ dedi…

Ay yıldızlılar Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta Arnavutluk’u 2-0’la geçerek H grubunda şahane bir başlangıç yaptı. Müthiş bir mücadele ortaya koyan A Milli Takım, 21.dakikada Burak Yılmaz’ın şık golüyle öne geçti. Mahmut Bekdemir’in çabasıyla topu kazanan millilerde Cenk Tosun, topu ceza sahası önündeki Burak ile buluşturdu. Kalecinin sağına düzgün ve isabetli vuran Burak perdeyi açtı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan milliler ikinci yarıya da hızlı başladı. 55.dakikada orta sahada topu alan Hakan Çalhanoğlu harika bir dripling ile ceza sahası yayına kadar topu sürdü. Cenk ve Burak’ın önünü boşaltmasıyla iyi bir açı bulan Hakan’ın sert şutu ağlara gitti.

Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle farkı 2’ye çıkaran ve iyice rahatlayan Türkiye, kalan dakikalarda skoru koruyup farka gitmek istedi.

BURAK, BAYRAĞA TAKILDI

Burak Yılmaz, 85. dakikada rakip savunmasının arkasına sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. A Milli Takımımız gruptaki diğer maçta pazartesi günü Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA VE FRANSA GALİP

H grubundaki rakiplerimiz Fransa ve İzlanda da gruba 3 puanla başlayan takımlar oldu. İzlanda deplasmanda Andorra’yı 2-0 mağlup etti. Fransa ise Moldova deplasmanında 4-1’lik galibiyet aldı.