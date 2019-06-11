Millilerin İzlanda karşısındaki ilk 11’i belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu. Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, geride kalan 3 maçta Arnavutluk, Moldova ve Fransa karşısında galibiyete uzanarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturmayı başarırken, 4. maçta ise İzlanda'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlılarda bu maç öncesinde ilk 11 belli olurken, sakatlanarak bugün kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, mücadelenin esame listesinde yer almadı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Mert - Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali - Dorukhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kenan Karaman - Burak Yılmaz.

İzlanda'nın ilk 11'i ise şöyle:

Halldorsson - Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason - Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjanrason - Sigurdsson - Bödvarsson.

Kaynak: İHA