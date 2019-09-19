Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında grup aşaması, dün oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında grup aşaması, dün oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı.
C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.
Türkiye - İtalya karşılaşması 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00'de Fransa'nın Nantes şehrindeki Parc des Expositions Salonu'nda oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan; C Grubu'nda ise Rusya, Slovenya ve Finlandiya adını son 16 turuna yazdıran diğer ülkeler oldular.
2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Fransa - Finlandiya
Türkiye - İtalya
Sırbistan - Çek Cumhuriyeti veya Karadağ
Belçika - Hollanda veya Ukrayna
Rusya - Yunanistan
Slovenya - Bulgaristan
Polonya - Slovakya veya İspanya
Hollanda veya Ukrayna - Almanya
(FOTOĞRAFLI)
DHA
HABERE YORUM KAT