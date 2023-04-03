Miloje Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloje Jelenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Miloje Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miloje Jelenic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.