Miloje Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloje Jelenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miloje Jelenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miloje Jelenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miloje Jelenic 25 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miloje Jelenic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miloje Jelenic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Miloje Jelenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miloje Jelenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac U19
Miloje Jelenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miloje Jelenic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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