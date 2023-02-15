Miloje Prekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloje Prekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miloje Prekovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miloje Prekovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miloje Prekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloje Prekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miloje Prekovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miloje Prekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miloje Prekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miloje Prekovic 7 Haziran 1991 tarihinde Aranđelovac şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Милоје Прековић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miloje Prekovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROKO SPORT AGENCY yapmaktadır. Miloje Prekovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miloje Prekovic'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miloje Prekovicboyu ve yaşı kaç

Miloje Prekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miloje Prekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Miloje Prekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miloje Prekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MFK Košice

1 Ocak 2013 yılında Mladost

1 Ocak 2015 yılında Sloga Kraljevo

1 Temmuz 2015 yılında Iskra Borcice

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

1 Ağu 2017 yılında OFK Belgrad

31 Ocak 2018 yılında FK Indjija

8 Eylül 2020 yılında Vozdovac

5 Ocak 2022 yılında Dinamo

8 Ocak 2023 yılında Östers IF

Miloje Prekovic kimdir

Miloje Prekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miloje Prekovic şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mladenovac

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Miloje Prekovic nereli

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