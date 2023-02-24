Milorad Albijanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Albijanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milorad Albijanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milorad Albijanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milorad Albijanic 4 Ekim 1998 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milorad Albijanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milorad Albijanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aljic Prom yapmaktadır. Milorad Albijanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milorad Albijanic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milorad Albijanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milorad Albijanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milorad Albijanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milorad Albijanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2017 yılında Zvijezda 09

12 Şubat 2018 yılında Igman Konjic

8 Şubat 2019 yılında HNK Capljina

4 Temmuz 2021 yılında Simm-Bau

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

25 Ocak 2023 yılında Simm-Bau

Milorad Albijanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milorad Albijanic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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