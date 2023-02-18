Milorad Balabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Balabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milorad Balabanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milorad Balabanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milorad Balabanovic 18 Ocak 1990 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milorad Balabanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milorad Balabanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milorad Balabanovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milorad Balabanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milorad Balabanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milorad Balabanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milorad Balabanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RFK Novi Sad

2 Temmuz 2008 yılında FK Novi Sad

30 Haziran 2009 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2009 yılında FK Palic Koming

31 Aralık 2009 yılında RFK Novi Sad

1 Ocak 2010 yılında Futog

30 Haziran 2010 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2013 yılında Proleter

10 Temmuz 2014 yılında Spartak

12 Ağu 2015 yılında Backa

15 Ocak 2016 yılında Borac Cacak

28 Ağu 2016 yılında Backa

16 Şubat 2018 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında Rad Belgrad

14 Temmuz 2019 yılında Proleter

3 Eylül 2020 yılında Javor-Matis

17 Ocak 2022 yılında Odzaci

21 Temmuz 2022 yılında Backa

9 Eylül 2022 yılında RFK Novi Sad

Milorad Balabanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milorad Balabanovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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