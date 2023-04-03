Milorad Vajagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Vajagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milorad Vajagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milorad Vajagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milorad Vajagic 16 Temmuz 2005 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milorad Vajagic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milorad Vajagic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milorad Vajagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milorad Vajagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FK TSC U17
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Milorad Vajagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milorad Vajagic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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