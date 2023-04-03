Milorad Vajagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Vajagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Milorad Vajagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milorad Vajagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.