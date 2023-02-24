Milos Acimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Acimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Acimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Acimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Acimovic 6 Temmuz 1997 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Aćimović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Acimovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Acimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Acimovic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Acimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Acimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Acimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Acimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında Leotar Trebinje

9 Şubat 2015 yılında Zrinjski Mostar

16 Ocak 2017 yılında SV Lafnitz

31 Aralık 2017 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

27 Şubat 2020 yılında FK Krupa

21 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

Milos Acimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Acimovic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milos Acimovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Leotar Trebinje (2000-2014)

Bosna-Hersek U21 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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