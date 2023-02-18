Milos Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Adamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Adamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Adamovic 19 Haziran 1988 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mилoш Aдaмoвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Adamovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Milos Adamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Adamovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Adamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Adamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Adamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Adamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2010 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2011 yılında Pol. Warszaw

30 Haziran 2011 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2011 yılında Taraz

1 Aralık 2011 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2012 yılında Sunkar

1 Haziran 2012 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

25 Ocak 2013 yılında Ravan Baku

19 Temmuz 2014 yılında Mladost

1 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2016 yılında Radnik

1 Temmuz 2017 yılında Macva

27 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Milos Adamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Adamovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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