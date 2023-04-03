Milos Andrejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Andrejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Milos Andrejic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Andrejic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.