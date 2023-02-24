Milos B Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos B Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos B Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos B Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos B Radulovic 6 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš B. Radulović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos B Radulovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos B Radulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Milos B Radulovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos B Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos B Radulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos B Radulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos B Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Bokelj

1 Ocak 2014 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2015 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2019 yılında Kom Podgorica

Milos B Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos B Radulovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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