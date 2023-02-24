Milos Bakrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Bakrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Bakrac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Bakrac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Bakrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Bakrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Bakrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Bakrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Bakrac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Bakrac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Bakrac 25 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Bakrač şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Bakrac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milos Bakrac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Bakrac'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Bakrac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Bakrac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Bakrac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Bakrac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Sion

1 Temmuz 2012 yılında FC Sion U21

29 Temmuz 2014 yılında B. Podgorica

30 Haziran 2015 yılında FC Sion U21

28 Ocak 2016 yılında Travnik

21 Mart 2016 yılında Bilinmiyor

26 Temmuz 2016 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar

12 Şubat 2019 yılında OFK Titograd

13 Temmuz 2019 yılında Zira FK

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2021 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

Milos Bakrac kimdir

Milos Bakrac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Bakrac şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OFK Belgrad

Milos Bakrac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Milos Bakrac nereli

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