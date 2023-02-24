Milos Borovcanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Borovcanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Borovcanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Borovcanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Borovcanin 26 Aralık 2000 tarihinde Sokolac şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Borovčanin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Borovcanin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milos Borovcanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Borovcanin'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Borovcanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Borovcanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Borovcanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Borovcanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2019 yılında FK Olimpik U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Olimpik

17 Şubat 2020 yılında Igman Ilidza

6 Ağustos 2020 yılında J. Bihac

20 Ağustos 2020 yılında B. Banja Luka

10 Temmuz 2021 yılında Ljubic Prnjavor

31 Ocak 2022 yılında Simm-Bau

12 Ağustos 2022 yılında Br. Gracanica

Milos Borovcanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Borovcanin şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Milos Borovcanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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