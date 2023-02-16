Milos Cocic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Cocic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Cocic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Cocic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Cocic 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Cocic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents & Pros by Solutions yapmaktadır. Milos Cocic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Cocic'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Cocic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Cocic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Cocic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Cocic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2020 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2021 yılında 1860 München

Milos Cocic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Cocic şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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