Milos Cupic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Cupic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Cupic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Cupic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Cupic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Cupic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Cupic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Cupic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Cupic 24 Nisan 1999 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Чупић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Cupic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Cupic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Cupic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Cupicboyu ve yaşı kaç

Milos Cupic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Cupic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Cupic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Cupic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında OFK Belgrad

15 Ağu 2018 yılında Kızılyıldız

16 Ağu 2018 yılında Zlatibor

31 Aralık 2019 yılında Kızılyıldız

14 Ocak 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

17 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

Milos Cupic kimdir

Milos Cupic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Cupic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OFK Belgrad (2011-2016)

Milos Cupic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Milos Cupic nereli

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