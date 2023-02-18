Milos Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Cvetkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Cvetkovic 6 Ocak 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Цветковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Cvetkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Cvetkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Cvetkovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Milos Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FK Zemun U19

1 Temmuz 2007 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2011 yılında FK Palic Koming

1 Aralık 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2012 yılında Hajduk Kula

6 Ağu 2013 yılında Napredak

1 Ocak 2015 yılında Kızılyıldız

17 Şubat 2017 yılında Napredak

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2020 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında FK TSC

Milos Cvetkovic kimdir

Milos Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Cvetkovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Milos Cvetkovic nereli

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