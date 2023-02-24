Milos Darabos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Darabos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Darabos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Darabos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Darabos 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Darabos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Darabos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Darabos'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Darabos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Darabos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Darabos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Darabos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında OFK Belgrad

1 Eylül 2020 yılında Leštane

22 Temmuz 2022 yılında Travnik

Milos Darabos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Darabos şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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