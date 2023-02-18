Milos Devusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Devusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Devusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Devusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Devusic 4 Kasım 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Devusic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Devusic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 U19 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Devusic'nin RFK Novi Sad 1921 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Devusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Devusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Devusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Devusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Novi Sad U19

Milos Devusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Devusic şuan RFK Novi Sad 1921 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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