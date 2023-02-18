Milos Divac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Divac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Divac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Divac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Divac 8 Ağu 2004 tarihinde Prijepolje şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Divac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Divac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Divac'nin FK Mladost Lucani U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Divac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Divac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Milos Divac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Divac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mladost U19

Milos Divac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Divac şuan FK Mladost Lucani U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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