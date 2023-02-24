Milos Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Djurdjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Milos Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Djurdjevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.