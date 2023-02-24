Milos Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Djurdjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Djurdjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Djurdjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Djurdjevic 26 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милош Ђурђевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Djurdjevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Milos Djurdjevic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Djurdjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Djurdjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Djurdjevic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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