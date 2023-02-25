Milos Drincic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Drincic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Drincic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Drincic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Drincic 14 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Drinčić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Drincic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Milos Drincic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Drincic'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Drincic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Drincic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milos Drincic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Drincic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

19 Ocak 2023 yılında Soligorsk

Milos Drincic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Drincic şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Milos Drincic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.