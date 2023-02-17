Milos Dzinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Dzinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Dzinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Dzinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Dzinic 4 Haziran 2000 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Dzinic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EK24 yapmaktadır. Milos Dzinic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Dzinic'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Dzinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Dzinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Dzinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Dzinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2007 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2017 yılında SV Wallern

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

2 Eylül 2019 yılında SV Kapfenberg

31 Temmuz 2020 yılında Blau Weiss Linz

15 Temmuz 2021 yılında SV Wallern

1 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

Milos Dzinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Dzinic şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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