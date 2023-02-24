Milos Gazivoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Gazivoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Gazivoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Gazivoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Gazivoda 29 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Gazivoda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Milos Gazivoda'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Gazivoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Gazivoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2017 yılında Mladost Ljes
15 Şubat 2018 yılında FK Jezero
30 Temmuz 2018 yılında FK Decic Tuzi
28 Ocak 2019 yılında OSK Igalo
30 Temmuz 2019 yılında FK Lovcen
21 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica
Milos Gazivoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Gazivoda şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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