Milos Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Grbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Grbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Grbic 27 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милош Грбић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Grbic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Grbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Grbic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Grbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Grbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Temmuz 2017 yılında FK Bokelj
8 Temmuz 2019 yılında OSK Igalo
1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor
14 Ocak 2022 yılında OSK Igalo
Milos Grbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Grbic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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