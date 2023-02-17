Milos Grujicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Grujicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Grujicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Grujicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Grujicic 22 Ocak 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Grujicic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Somnia yapmaktadır. Milos Grujicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Grujicic'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Grujicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Grujicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Grujicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Grujicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U18

18 Ağu 2019 yılında FC Wettswil

4 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Milos Grujicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Grujicic şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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