Milos Jojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Jojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Jojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Jojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Jojic 19 Mart 1992 tarihinde Stara Pazova şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Јојић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Jojic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Jojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Jojic'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Milos Jojic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_zeka92/

http://www.facebook.com/MilosJojicOfficial

Haberin Devamı

Milos Jojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Jojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milos Jojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Jojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Teleoptik

24 Ocak 2012 yılında Partizan

25 Ocak 2012 yılında Teleoptik

30 Haziran 2012 yılında Partizan

31 Ocak 2014 yılında Dortmund

5 Temmuz 2015 yılında Köln

10 Temmuz 2018 yılında Başakşehir

29 Ocak 2020 yılında Wolfsberger AC

31 Temmuz 2020 yılında Başakşehir

4 Ekim 2020 yılında Partizan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2023 yılında Riga

Milos Jojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Jojic şuan Riga FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milos Jojic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Jedinstvo Stara Pazova (-2003), FK Partizan Belgrad (2003-2010)

Sırbistan takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.