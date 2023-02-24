Milos Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Jokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Jokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Jokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Jokic 23 Şubat 1989 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Jokić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Jokic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Jokic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Jokic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Jokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Jokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Jokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Jokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2015 yılında Proleter Teslic

23 Şubat 2016 yılında Drina Zvornik

14 Ocak 2020 yılında Macva B

14 Ağustos 2020 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2021 yılında Drina Zvornik

1 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Milos Jokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Jokic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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