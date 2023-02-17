Milos Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Jovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Jovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Jovicic 29 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Jovicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Milos Jovicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Jovicic'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milos Jovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Jovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Jovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Jovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2016 yılında Ebreichsdorf

1 Temmuz 2016 yılında Traiskirchen

10 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

1 Ağu 2022 yılında Grazer AK 1902

Milos Jovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Jovicic şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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