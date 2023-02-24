Milos Krkotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Krkotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Krkotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Krkotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Krkotic 29 Eylül 1987 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милош Кркотић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Krkotic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBL yapmaktadır. Milos Krkotic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Krkotic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Krkotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Krkotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Krkotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Krkotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dacia

10 Mart 2015 yılında Dacia Buiucani

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2016 yılında Zeta Golubovac

7 Şubat 2017 yılında Metalac

1 Temmuz 2017 yılında FK Mladost

31 Ağustos 2017 yılında FK Kukësi

18 Mart 2018 yılında Bali United

5 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında B. Podgorica

15 Temmuz 2019 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2021 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Milos Krkotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Krkotic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Milos Krkotic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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