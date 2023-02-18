Milos Krunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Krunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Krunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Krunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Krunic 22 Kasım 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Крунић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Krunic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Milos Krunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Milos Krunic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Krunic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kruna22/

Milos Krunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Krunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Krunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Krunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Zemun

1 Ağu 2015 yılında Srem Jakovo

30 Haziran 2016 yılında FK Zemun

17 Ağu 2016 yılında Rakovica

23 Ocak 2017 yılında FK Zemun

7 Şubat 2018 yılında FK Bezanija

31 Aralık 2018 yılında FK Zemun

9 Eylül 2020 yılında Vozdovac

Milos Krunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Krunic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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