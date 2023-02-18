Milos Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Lukovic 18 Kasım 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Луковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Lukovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Milos Lukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Lukovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milos Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IMT Belgrad U19

1 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Milos Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Lukovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Milos Lukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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