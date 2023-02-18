Milos Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Marinkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Marinkovic 29 Eylül 1995 tarihinde Savski Venac şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Marinkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Marinkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Marinkovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Marinkovicboyu ve yaşı kaç

Milos Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Marinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Marinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Marinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2014 yılında FK Topola

8 Şubat 2019 yılında OFK Mladenovac

14 Ağu 2019 yılında FK Vrčin

7 Şubat 2020 yılında Takovo Milanova

5 Şubat 2021 yılında Jedinstvo Ub

Milos Marinkovic kimdir

Milos Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Marinkovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milos Marinkovic nereli

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