Milos Mijic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Mijic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Mijic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Mijic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Mijic 22 Kasım 1989 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Мијић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Mijic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Mijic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Mijic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Mijic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Mijic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Mijic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Mijic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pazova

1 Temmuz 2011 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında NK Domzale

10 Ocak 2014 yılında Donji Srem

6 Ağu 2014 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2015 yılında Mladost

1 Ocak 2016 yılında Metalac

18 Ağu 2017 yılında Radnik

23 Ocak 2018 yılında Sloboda Tuzla

6 Temmuz 2018 yılında B. Podgorica

14 Ocak 2020 yılında Napredak

11 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2021 yılında Balzan FC

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Milos Mijic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Mijic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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