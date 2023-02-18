Milos Milivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Milivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Milivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Milivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Milivojevic 10 Şubat 2002 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Миливојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Milivojevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sport yapmaktadır. Milos Milivojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Milivojevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Milivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Milivojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Milivojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Milivojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2020 yılında Čukarički U19

29 Ocak 2021 yılında Kragujevac U19

6 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Milos Milivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Milivojevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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