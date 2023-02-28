Milos Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Milovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Milovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Milovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Milovic 22 Aralık 1995 tarihinde Budva şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Milović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Milovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Milovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Milovic'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Milovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milovicm5/

Milos Milovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Milovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Milovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Milovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mogren

13 Ağustos 2014 yılında FC Honka

1 Ocak 2015 yılında FC Prishtina

19 Nisan 2016 yılında Arsenal Tivat

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

1 Şubat 2017 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında Kom Podgorica

7 Ağustos 2020 yılında Vozdovac

28 Ocak 2023 yılında Navbahor

Milos Milovic kimdir

Milos Milovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Milovic şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mogren Budva (-2012)

Milos Milovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milos Milovic nereli

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