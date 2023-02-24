Milos Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Misic 27 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Misic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Milos Misic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Misic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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