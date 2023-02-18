Milos Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Mladenovic 20 Kasım 2001 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Mladenovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Mladenovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Mladenovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Mladenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Milos Mladenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Dubocica

17 Temmuz 2020 yılında Sloga Leskovac

1 Eylül 2021 yılında Dinamo Vranje

11 Şubat 2022 yılında Paracin

16 Ocak 2023 yılında Radnicki 1923

Milos Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Mladenovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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