Milos Mugosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Mugosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Mugosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Mugosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Mugosa 28 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Mugosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Mugosa'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Mugosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Mugosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Mladost DG
Milos Mugosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Mugosa şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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